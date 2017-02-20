Melih Ecertaş: Referandumdan sonra halk patron olacak

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, ilimizde katıldığı gençlik kolları bölge toplantısında referandum süreci sonrasında ülkede halkın patron olacağı sisteme geçileceğini söyledi.

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 1. Bölge Toplantısı Başiskele’de bulunan The Ness Otel’de yapıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu programa Milletvekilleri Zeki Aygün, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Merkez Gençlik MYK ve MKYK üyeleri, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova il gençlik kolları başkanları, 173 İlçe gençlik kolları Başkanı ve il yürütme kurulları üyeleri katıldı.

‘BİZLER ONLARA FATİH’İ ANLATACAĞIZ’

Düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman selamlama konuşmasının ardından, “Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 1. Bölge toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah nasip ederse 16 Nisan’da daha genç ve daha istikrarlı bir anayasaya kavuşacağız. Bizi en çok heycanlandıran şey 18 yaşında milletvekili olacak olan gençlerimize verilen fırsattır. Birileri bunu bomba olarak nitelendirirken bizler onlara 21 yaşında İstanbul’u feth eden Fatih’i anlatacağız. Bizler onlara ülkesi için canını seve seve veren gençlerimizi anlatacağız” dedi.

’15 YIL ÖNCEKİ HEYECANI DUYUYORUM’

Kahraman’ın ardından kürsüye çıkan İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Böylesi bir programın Kocaeli’nde olması bizler için ayrı bir şeref. Bu bağlamda Genel Merkez Gençlik Kolları’mıza teşekkür ediyorum. Ben de 15 yıl önce siyasete kurucu il gençlik görevi ile başladım. Ben ne zaman gençlerle bir araya gelsem 15 yıl önceki heyecanı yaşıyorum. O nedenle sizlere bakınca 15 yıl öncesine gidiyorum. Bugün bakıyorum kendime, eğer birini getirseler ve deseler ki bu gençlik kolları başkanı olacak benim cevabım, ‘bu kadar tecrübesiz olan birini başkan yapmayalım’ derdim. Bu Kocaeli’nin mayası ile de ilgilidir. Gençlik Kolları demek sadece siyaset yapmak değildir. Bizim gençlik kollarımız bayrak asmadaki, slogan atmadaki kabiliyetini seçim olmadığı dönemde ortaya koyduğu projelerle kendini gösterir” açıklamasında bulundu.

‘GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ’

Ceyhan konuşmasında geçmiş dönemde yaşanılan sıkıntılardan bahsederek, “Bu davanın 15 yılda nereden nereye geldiğini anlatmaya gerek yok. Bir billboardı korumak için kavga etmeden hem bayrağımızı hem billboardı korumanın ne demek olduğunu anlamazsak bugünün kıymetini bilemeyiz. Bu davanın geçmişi de vardır. O nedenle bugün yüklendiğimiz sorumluluğumuz Habil ile Kabil’in mücadelesinde Habil’in yanında olmaya kadar gider. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Burada birçok şey söyleyebiliriz. Ama bu önümüzdeki sürecin yegâne gücü gençlerimiz ve kadınlarımızdır. O nedenle 16 Nisan’a kadar gençlerimizin kapı kapı dolaşacaklarını biliyorum” şeklinde konuştu.

‘GENÇLERİMİZ BİZİM UMUDUMUZ’

Ceyhan’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlik bizim umudumuz. Umudunu yitiren insandan hiçbir şey olmaz. Gençliğini de yitiren bir topluluğun geleceği olmaz. Bu anlamda bizler gençlerimizi önemsiyoruz. Onları geleceğe taşımak adına elimizden geleni yapacağız. Onun için biz kendimizi hayata iyi hazırlayacağız” dedi.

‘ONLAR GENÇLERE GÜVENMİYOR’

Karaosmanoğlu devamında, “Her an göreve hazır olacağız. Siyaset sabır işidir. Sabrı olmayan siyaset yapamaz. Biz şanslı bir dönemdeyiz. Şanslı bir parti de siyaset yapıyorsunuz. Şuan en önemli hedefimiz gençliğimize hizmet etmek. Her yerde yapacağımız çok şey var. Bugünler de askıya çıktı listeler. 16 Nisan’da çok önemli bir seçim var. Onun için tüm gençleri sandığa götürmek sizin en önemli göreviniz. Biz gencimize güveniyoruz ama başkaları gençlere güvenmiyorlar. 18 yaşındaki genç milletvekili, bakan olmaz diyorlar. Niye olmasın? Niye seçme hakkı olan genç milletvekili olarak seçilmesin. Gençlerin kendilerine güvenin yanında olması lazım” ifadelerini kullandı.

‘AK PARTİ BİR OKULDUR’

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Ben gençlerimize sonsuz güveniyorum. AK Parti teşkilatları içinde olmanın gerçek anlamda bir onur olduğunu düşünüyorum. Daha ötesi bizim teşkilatlarımızın her biri bir okuldur. Biliyoruz ki süper güç denilen ülkelerin en önemli özelliği o ülke içindeki genç nüfus sayısıdır. Bizim ülkemizdeki genç insan kaynağı ciddi orandadır. Biz bu gençlik nüfusunu görüyoruz ve bu anlamda seçilme yaşını da 18’e indirdik. Buradan sizlere bir mesaj verdik. Biz size güveniyoruz. Nasıl tanklara göğüs geriyorsanız gerekirse ülkeyi yönetmeye da hazırlanın. Yeter ki değerlerimizi bilelim. Hepimiz tek tek bir değer değiliz, eğer birlik olursak bir değer oluruz. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Bu anlamda ülkenin sizlerle beraber güçlü bir ülkeye ihtiyacı var” dedi.

‘YERLİ VE MİLLİ OLAN BİR MODEL’

Katırcıoğlu’nun ardından konuşan Milletvekili Cemil Yaman, “Bu sistem de atanmışlar seçilmişleri yolcu olarak görür. Hizmetin önündeki en büyük engeller her zaman bürokratlar olmuştur. Ne zaman bu ülkenin çocukları artık ülkenin geleceği için söz sahibi olmaya başlasa ülkemizi karanlığa sürüklemek istediler. Türk-Kürt, Alevi-Sunni, Sağ-Sol ayrımı yaptılar. Bu ülkenin çocuklarını birbirine kırdırdılar. Sonra bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Darbe günü halkının içinde olan bir lideri tarih yazmamıştır. Şimdi biz şunun kararını vereceğiz. Ya şuan ki sistemi destekleyeceğiz ya da yerli ve milli olan bir yönetim modelini seçeceğiz. Biz 15 Temmuz günü bu milletin cesaretini gördük. 7 Haziran da vatandaş bize ufak bir tokat attı. Ama 1 Kasım günü bayram ettiğimizde bizle beraber herkes bayram etti. 16 Nisan’dan sonra her şey çok daha güzel olacak” açıklamasında bulundu.

‘ÜST AKIL OPERASYONLARI’

Düzenlenen programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, “Biz bölgelerimizdeki eğitimlerimizi önemsiyoruz. Bu 6.toplantımız. Gönül ister ki yazın olduğu gibi daha kalabalık toplantılar yapalım ama hem vakit hem de nakit buna pek müsaade etmiyor. Önümüzde bir halk oylaması var. Bu halk oylamasının Türkiye’nin geleceği açısında önemi çok büyüktür. Uzun yıllardan beri topraklara bir üst akıl vardı. Ve bu üst akıl operasyonları ile bir türlü kendi istediği yere varamayan bir Türkiye çıkıyor karşımıza. Bu ülkenin prangalarından kurtulmasının önündeki en önemli güç yine bizim gençlik kollarımızdır. Bugün burada yapacağımız çalışmalara Türkiye genelinde yapacağımız çalışmaların bir örneğidir” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK