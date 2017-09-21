Melihat Beygirci vefat etti

İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak adresinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan Yakup Beygirci’nin eşi Melihat Beygirci (55) koah rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Melihat Beygirci’nin cenazesi Eseler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.