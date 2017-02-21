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Melo’dan iyi haber bekleniyor

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Melo’dan iyi haber bekleniyor
Melo’dan iyi haber bekleniyor...

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özdemir, Kütahyaspor maçında sağ dizinden sakatlanmış ve oyundan çıkarken hayli zorlanmıştı. MR’ı çekilen Melo lakaplı futbolcunun sonuçlarının temiz çıkması için dua ediliyor. 

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