Menderes Oran'a ailesinden sürpriz

Körfez'in tanınmış simalarından Menderes Oran’a eşi ve çocukları tarafından sürpriz doğum günü hazırlandı.

Körfez'in tanınmış simalarından, Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden Menderes Oran’a eşi Sevgi Oran ve çocukları tarafından sürpriz doğum günü hazırlandı. Evlerinde düzenlenen doğum günü sürprizi karşısında oldukça mutlu olan Menderes Oran, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları da alkışlar eşliğinde kesti. Mutlu olduğunu dile getiren Menderes Oran, bu güzel gününde kendisini yalnız bırakmayan ailesine teşekkür ettiğini söyledi.