Menekşe, bitir şu işi!..

İç sahada son 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Gebzespor, Uzunköprü karşısına fobiyi yendi

Büyük mutluluk yaşayan Menekşe’ye esas sevindirici haber Tekirdağ’dan geldi. Lider Ergene Velimeşe, Kartal Bulvar’la 3-3 berabere kaldı, puan farkı 4’e indi. Üstelik rakibin bay haftası da duruyor. Bu sezon 3.Lig’e çıkmaya odaklanan Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Gebzespor, 18’inci maçında karşılaştığı Uzunköprü’yü 2-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını perçinleştirdi. 3 maçlık iç saha fobisini yenen Gebzespor rakiplerinin de puan kaybetmesiyle şampiyonluk iddiasını perçinleştirdi. Lider Ergene Velimeşe Kartal Bulvar’la 3-3 berabere kalınca puan farkı 4’e indi. Rakibin üstelik 1 maçı da fazla. 1 maçı fazla olan diğer şampiyonluk adayı Çorlu da Bayrampaşa Tuna’ya puan kaptırdı: 2-2.