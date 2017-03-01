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Menekşe resmen göç edecek

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Menekşe resmen göç edecek
Gebzespor taraftarı son yılların en kalabalık deplasmanını yapmak için Pazar gününü bekliyor

Çorlu cephesi sosyal medya hesabı üzerinden misafir takım tribününün (950) tamamını Gebzespor’a tahsis ettiğini açıklarken, hedef olarak belirlenen 20 otobüste hemen hemen ayarlanmış durumda. Çorlu deplasmanı için seferberlik başlatan Gebzespor taraftarı eşi benzeri görülmemiş bir hazırlık içerisinde. 20 otobüsle Çorlu’ya çıkarma yapacak olan Gebzespor taraftarına ‘kota’ uygulanmayacak. Gebzespor’u en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten Çorlu cephesi, ‘Çorluspor 1947’ facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada deplasman tribününün tamamının Gebzespor’a tahsis edildiğini bildirdi. Taraftarımıza ayrılan tribün kapasitesi 950 kişiden oluşuyor.

 

ÇAMLIK PARKI RUHU GELİYOR

Hedef olarak belirlenen 20 otobüsü hemen hemen ayarlayan Gebzespor taraftarı, Pazar günü Çamlık Parkı’nda toplanıp öyle Çorlu’ya hareket edecek. Hatırlanacağı üzere Gebzespor taraftarı 10-15 yıl önce Çamlık Parkı önünden deplasmanlara hareket ediyordu. Böylece yıllar sonra Çamlık parkı ruhu Çorlu maçı öncesi geri gelecek. Hareket saati 09.00 olarak açıklandı.

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