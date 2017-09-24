Menekşe’de inanç ve mücadele zafer getirdi

BAL 11.Grup temsilcimiz Gebzespor’dan müthiş başlangıç.

Mor-Menekşeler, taş gibi bir takım kuran Ergun Ortakcı’nın Maltepespor’unu Niko ve Oğuz’un golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadeleye dayanan bir futbol sergileyen Menekşe, hırsı, azmi ve isteğiyle ilerleyen haftalar için umut verdi. Sahaya Yusuf, Ömer Kesici, Yavuz, Oğulcan, Savaş, Gafurov, Niko, Oğuz, Serkan, Ercan Kuruçay ve Ufuk terbiyle çıkan Mor-Menekşeler, dakikalar 11’i gösterdiğinde Niko ile 1-0’ı buldu. Mücadelede ilk yarı Gebzespor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maltepespor 52’inci dakikada 1-1’i buldu.



GAFUROV HATA YAPINCA…

Korner atışından gelen topu, Gafurov’un ters vuruşu sonucunda önünde bulan Caner ağları gördü. 54.dakikada saha karıştı, iki takım futbolcuları arasında sert tartışmalar yaşandı. Ömer Kesici 69’da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 81’de Oğuz Başaran Maltepe’nin fişini çeken golü kaydetti. Ceza sahası dışında harika bir vuruş yapan Oğuz ağları sarsarak maçın skorunu ilan etti: 1-2. Gebze lige leplasman galibiyeti ile başladı.