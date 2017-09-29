Menekşenin zor maçı

Deplasmanda Maltepespor’u 2-1 yenerek lige 3 puanla başlayan BAL temsilcimiz Gebzespor, Pazar günkü Kartal Bulvar maçına temkinli hazırlanıyor

Elindeki dokümanlar sayesinde rakibin artı ve eksi yönlerini tespit eden teknik direktör Mehmet Akdemir, futbolcularına bu maçın zorluk derecesini belirtmek amacıyla sürekli toplantılar gerçekleştiriyor. Ligin 2.hafta maçını Pazar günü kendi sahasında Kartal Bulvarspor ile oynayacak olan Gebzespor, geçtiğimiz sezon her iki maçta da yendiği rakibini ciddiye alıp, ona göre hazırlıklarını yapıyor. Kartal Bulvar’ı 1-0 kazandığı Bursa Zafer maçında yardımcısı Ziya Akçeken’e izlettiren teknik direktör Mehmet Akdemir, elindeki dokümanlar sayesinde rakibin artı ve eksi yönlerini tespit etti. Taktik stratejisini de buna göre geliştiren mor-beyazlı hoca, özellikle savunmada hataya yer olmadığını belirtti.

MALTEPE GALİBİYETİNİ TAÇLANDIRACAĞIZ

Oyuncularından orta sahada rakibi karşılarken ayakta kalarak mücadele etmelerini isteyen Akdemir, galip geleceklerine inandığını söyledi. Zor bir maça çıkacaklarını belirten Akdemir, “Kartal Bulvar hafife alınacak bir takım değil. Kendi sahalarında Bursa Zaferspor’u yenerek lige moralli başladılar. Maltepe galibiyetini taçlandırmak istiyorsak Kartal Bulvar’ı yenmemiz gerekiyor. Moralliyiz. Kendi evimizde kazanıp, taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.