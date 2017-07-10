Menekşe'ye 20'lik sol bek

Transferde daha çok genç oyunculara yönelen Gebzespor, sol bekini Adana’da buldu

Yönetim, As Başkan Zeki Sarı’nın ofisinde düzenlenen törende Adana Demirspor’dan Berk Yaptığı transferlerle iddiasını ortaya koyan Gebzespor, Erdi Taşkent’in takımdan ayrılmasından sonra aksayan ve bir türlü de çözüm bulunamayan sol bek mevkisine önemli bir takviye gerçekleştirdi. Yönetim, teknik sorumlu Mehmet Akdemir’in raporu doğrultusunda Adana Demirspor’un profesyonel futbolcusu Berk Ortak’ı (20) renklerine bağladı. Adana Demirspor’un geçtiğimiz sezonun ilk haftasında Samsunspor ile oynadığı ve golsüz berabere kaldığı 1.Lig maçında 90 dakika forma giyen Berk Ortak, As Başkan Zeki Sarı’nın ofisinde düzenlenen törenle kendini mor-beyazlı renklere bağlayan imza attı. Adana Demirspor’da futbola başlayan Berk’in U-21 Ligi’nde 44, 1.Lig’de ise 1 maçı bulunuyor.