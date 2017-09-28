Mengüç: Negatif düşünce başarısızlığı çeker

Kişisel Gelişim Uzmanı Hakan Mengüç, karşımıza çıkacak sorunlar karşısında takınacağımız olumsuz tavrın olayları daha da karmaşık bir hale getireceğini söyledi

Büyükşehir’in hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Kişisel Gelişim Uzmanı Hakan Mengüç tarafından Büyükşehir Meclis Salonunda ‘’Pozitif Düşünce ve Stres Yönetimi‘’ konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitime Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı. Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde her zaman olumlu yönde düşünmenin hayatı pozitif etkileyeceğini söyledi.

NEGATİF DÜŞÜNCE

Karşımıza çıkacak sorunlar karşısında takınacağımız olumsuz tavrın olayları daha da karmaşık bir hale getireceğini söyleyen Mengüç, ‘’Bir durum karşısında hemen umutsuzluğa kapılmak ve olumsuz bir tavır içine bürünmek olayların çözümünden daha çok karmaşık bir hale gelmesini sağlar. Negatif düşünce bir mıknatıs gibidir ve problemleri kendi üzerine doğru çeker. Bu yüzden düşüncelerimizi her zaman olumlu yöne doğru çekmeliyiz ‘’ diyerek sözlerini tamamladı.