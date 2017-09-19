Haluk Ulusoy

Tarih , 19.09.2017 Fox Tv , Sabah Haberleri. Sn. İsmail Küçükkaya ve Sn. Meral Akşener birlikte ekrandalar, Sn. Küçükkaya soruyor ; Sn. Akşener cevap veriyor.

Kaçıranlar için bazı cevapları derledim.

Aidiyetler üzerinden değil! herkesin kendini bulacağı bir parti kuruyoruz, partimiz bir Türkiye partisi olacaktır.

Büyük bir kadro partimizin programı için çalışıyor.

Kuruluşumuz, tanıtımımız Başkentimiz, Ankara’da yapılacaktır.

Laiklik hukuki bir meseledir. Dini bir mesele değildir.

Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkan bir parti olacağız.

Çok parlak mesleklerinde üst düzeylere yükselmiş insanlar işlerini bırakıp çalışmak için bize katılıyorlar.

Tarikatların, cemaatlerin devletin içinde ne işi var.? Devlete el uzatanın elini kırarım.

Ahlat’ta ev kiraladık bundan böyle orada da bir evimiz olacak.

Ben herkesi eğitimde dürüstlüğe davet ediyorum. Eğitimde sınıfsal geçirgenlik ve sosyal adalet sağlanan sistemi sağlamamız lazım.

18/25 yaş gurubu gençlerin umutları kalmadı. İş yok. Hayalleri yok.

Fındık üreticisine verilen zam 15 yılda % 117 fakat maliyetleri % 350 arttı. Düzeltilmesi şarttır.

Bana FETÖ üzerinden yüklenenlerin, ya kendileri yada ailelerinden birileri FETÖ’cü ve kriptodur.

Bırakın ailemi, benim köyümde dahi bir tek FETÖ’cü bulamazsınız.

Eğitim , bilim ve ekonomi birbirine bağlı konulardır.

15 Temmuz’da, milletimiz devleti sokaktan topladı.

Barzani, Türkiye’de “EVET” için çalıştı ve bağımsızlık referandumu ile hükümetten karşılığını bekliyor.

Ben Amerika’ya 1 kez 1995 senesinde Sn. Çiller’in danışmanı sıfatıyla ile büyük bir heyetin bir parçası olarak gittim. Şu anda pasaportum dahi yok.

Atatürk ve Zübeyde hanıma yapılan hakaretlerin bir bedeli yok. Bu konunun mutlaka düzenlenmesi ve manevi şahsiyetlerinin korunması gerekir.

Sn. Akşener’in ekrandaki duruşu, net ve tereddütsüz cevapları, hadiselere olan hakimiyeti hayranlık uyandırıcıydı. Hemşerimiz olmasından gurur duydum. Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun.

EKONOMİK UMUTLAR

Ekonomik sorunlardan çıkışın en temel yolu, yatırım yapılabilir bir atmosfer ortamın yaratılması ile bağlantılıdır.

GÜVEN

Unutmayalım para, yani sermaye dünyanın en ürkek enstrümanıdır. Bu sebeple sermaye gideceği yerde önce güvenlik arar.

DEMOKRASİ

Bunun için işleyen bir demokrasisi olduğunu kanıtlamak, denge ve fren mekanizmalarının işlediğini göstermek, güçler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün varlığını ispatlamak şarttır.

Öğretmenlerin büyük sorunu ve ayrımcılık

Geçenlerde bir dostum anlattı. Kadrolu bir öğretmen 2.500. / 3.000. TL gibi maaş alırken , aynı konuda aynı okulda çalışan sözleşmeli bir öğretmen sadece 900 TL maaş alıyormuş ! ! !

Önce inanmadım. Araştırınca gördüm ki doğru. Asgari ücretin bile 1.500. TL olduğu bir ülkede çocuklarımızı eğitsin diye sözleşme yaparak okullarımızda istihdam ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimize ödenen sadece 900 TL. Sizce bu reva mı? Doğru mu ? Sosyal adalet var mı ? Bu nasıl büyük bir ayrımcılık ve adaletsizlik anlamak mümkün değil.