Meral Akşener korkusu!..

Mustafa Küpçü

Meral Akşener, bir siyaset insanı.

Emeği ve yeteneği ile siyasal yaşamda “lider” niteliğine ulaşmış.

Milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkan Vekilliği yapmış, “Devlet deneyimi” de kazanmış.

Bilgi birikimi güçlü bir tarih hocası.

Üstelik,”halkın dilinden konuşuyor.”

Doğal bir yapısı var.

Halkın aradığı siyasetçi örneği.

MHP patronu Devlet Bahçeli’nin de “kurmay” sınıfındaydı. Ta ki, adı “Cumhurbaşkanı Adayı” olarak dillendirilinceye kadar!

Siyaset kültürü güdük ülkelerde, siyaset patronları yeni filizlerin yetişmesine tahammül edemezler! Bahçeli de, hoyratça kopardı Akşener’i!..

O da, diğer MHP Genel Başkan adayları gibi inandığı siyasi görüş ve partinin liderliğine talip oldu.

Başına gelmedik kalmadı!

Bahçeli, AKP’nin Yargı üzerindeki egemenliğini kullandı, MHP kurultaylarını engelledi! Yetinmedi, Akşener’i ihraç etti!

Tüm bu yapılanlar “HUKUKSUZ” du.

Bu arada Bahçeli, AKP’ye borçlandı!

Bahçeli, kişisel hesabı için MHP’yi kurban etti ve AKP’nin “Başkanlık” planına anahtar oldu!

Meral Akşener ve diğer Genel Başkan adayları Referandum’da “HAYIR” oyu için halkla buluşmaya karar verdiler.

İlginç olan şu ki; “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” diyen, “İstiklal Marşı’nı bile içine sindiremeyen”, “Türklüğümün faydasını görmedim” ya da “Türk diye bir ırk yoktur” diyen, Türk kimliği yerine “Arap kimliğini” tercih edenler, Referandum öncesi “Milliyetçi” maskeleri takarken, “HAYIR diyenler teröristlerle kolkola” diyecek kadar belden aşağı vurmaya başladılar!

Tıpkı 1982 Anayasası için Referandum öncesi Kenan Evren’in diliyle!

Tıpkı 2010 Referandumu öncesi; “Hayır diyen darbecidir” damgası vurdukları gibi!

Meral Akşener, geçen hafta Çanakkale’de “Hayır” kampanyasını başlattı. OHAL nedeniyle Açıkhava toplantısı yaptırmazlardı! O da bir otelin salonunda sevenleri ile buluşmaya karar verdi. Otelle anlaşma yapıldı. Ama son anda ne olduysa, otel yönetimi toplantı anlaşmasını iptal etmek istedi! “Hayır” dedi Akşener. “Sözleşmemiz var, kaparo vermişiz, bu toplantı yasa dışı değil, toplanacağız.” Akşener’i dinlemek için otele geldi yüzlerce insan. Salona girdiler, yerlerine oturdular ama salon karanlıktı! Beş yıldızlı otelin elektrikleri kesik olamazdı. Jeneratörü vardı. Ama çalıştırmadılar!

Otel yönetimi hangi tehditler altında kaldı kim bilir?

Bu toplantıdan sonra otelin başına nasıl belalar musallat olur? Kim bilir?

Akşener’in konuşmasını iki kez Halk Tv’den izledim. Son derece akıcı, mantıklı ve AKP’yi kaygılandıracak bir konuşmaydı.

Salon tıklım tıklım dolu ve izleyiciler heyecanlıydı. Sonra, aynı gün MHP patronu Bahçeli’nin Konya toplantısının fotoğrafı yansıdı sosyal medyada. “Sen, ben, bizim oğlan” misali!

Anlaşılıyor ki, Referandum sonrası Türk siyasi hayatına yeni aktörler girecek! Birileri emekliye ayrılacak!

Yolun açık olsun Meral Hanım…