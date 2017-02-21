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Meral Akşener'den Bahçeli'ye JET YANIT!

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Meral Akşener'den Bahçeli'ye JET YANIT!
Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında MHP'li muhaliflere yönelik sözlerine Merak Akşener'den jet yanıt geldi. Akşener, 'Toplayın kurultayı alın boyumuzun ölçüsünü' dedi.

BEHÇELİ BU SÖZLERLE ÇATMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda, "Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim. 1990'lı yıllarda merhum Başbuğumuzu kurultay salonlarına sokmamak, MHP'yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk milliyetçisi maskesiyle yine film çeviriyor, yine sahne alıyorlar" dedi.

 

İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ

MHP'li muhaliflerin hafta sonu yaptığı toplantıyı da isim vermeden eleştiren Bahçeli'ye, Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, Bahçeli'nin konuşmasının ardından attığı tweet'te, "Haydi kurultayı toplayın ve boyumuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız.Ya siz?" dedi. Kaynak: Haberler.com

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