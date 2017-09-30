Meral Akşener'e otel şoku! "Gerekirse çadırda..."

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, yeni partilerinin adını açıklayacakları 25 Ekim'de düzenleyecekleri program için daha önce ön anlaşma sağladıkları otelin bu anlaşmadan vazgeçtiğini söyledi.

Akşener, "25'inde partimizi kuruyoruz.Hiç bir yer bulamazsak, bu binanın bahçesinde yapıyoruz yine de kuruyoruz. Gerekirse çadır kuracağız partimizi mutlaka ayın 25'inde milletimizle buluşturacağız" dedi. Meral Akşener; kurma aşamasında oldukları partisinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi 2120'nci Cadde üzerinde yer alan genel merkez olarak kullanacakları binada incelemelerde bulundu. İnşaat halinde olan 4 katlı binada devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener'e Koray Aydın, Ümit Özdağ ve çok sayıda kişi eşlik etti. Akşener, inceleme öncesi yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de partinin isminin açıklanacağı tören için Ankara'da bulunan Marriott Hotel ile daha önce ön anlaşma yaptıklarını anlatırken, şunları söyledi:

"BU ÇOK İLGİNÇ BİR ŞEY"

"Dün arkadaşlarımız ekonomik bedelini ödemek, hem de resmi sözleşmeyi yapmak için gitti. Otelin sahipleri vazgeçme ve otellerini bize kiralayamayacaklarını bildirdi. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Bir el kurulacak olan partimizin bütün yollarını tıkamak için elinden geleni yapıyor. Ben bu bilgiyi aldıktan sonra yıllar evveline gittim. AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hatırlarsanız yıllar evvel partisini kurarken o günün güçlüleri karşısında bu kadar zorluk yaşamamıştı. O devirde kendisine 'Muhtar olamaz' diyenleri bu millet mahcup etti. Önce partisinin başkanı, sonra Başbakan, sonra da Cumhurbaşkanı oldu. Millet arkasında durdu ve bu sonuç gerçekleşti. Tarih tekerrürden ibadetmiş. Dün benzeri konularla karşı karşıya kalan sayın Erdoğan'ın bugün çok daha şiddetli bir biçimde bizim kurulacak olan partimize karşı bazı yolları tıkadığını veya tıkanmasına vesile olduğunu üzüntüyle öğrenmiş gözlemlemiş oluyoruz. Ama dün nasıl bu bariyerleri yıkıp geçtiyse bizim için de milletimiz bu bariyerleri yıkıp geçecektir."

"HODRİ MEYDAN"

Meral Akşener, çalışmaları süren partiyi kurmakta kararlı olduklarını vurgulayarek şöyle devam etti: "Biz 25'inde partimizi kuruyoruz. Hiç bir yer bulamazsak şu binanın bahçesinde yapıyoruz yine de kuruyoruz. Gerekirse çadır kuracağız partimizi mutlaka ayın 25'inde milletimizle buluşturacağız. Ama hiç bir korku, endişe bizler için söz konusu değildir. Dün nasıl dünün zalimlerinin karşısında kaya gibi durduysak bugünde bugünün zalimlerinin karşısında kaya gibi duracağız. Hodri meydan. Halep oradaysa arşın burada." Akşener, ardından inşaat halindeki genel merkezde çalışan işçiler ile toplu fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir işçinin 'Bozkurt' işareti yapması üzerine Akşener, "Gördüğünüz gibi yasak yokmuş" diye konuştu.