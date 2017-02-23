Merdiven altı cinsellik ilaçlarına dikkat

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, İnternet üzerinden satılan cinsellik ilaçlarının Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, erken boşalma ve internet üzerinden satılan cinsellik ilaçlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'Pelvik kaslarını güçlendirin'

Erken boşalma hastalığına yönelik uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Kocaeli Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Nazım Mutlu, “Erken boşalmanın medikal, psikolojik ve heyecana yönelik tedavi yöntemleri vardır. Medikal tedavi yöntemine bakacak olursak özellikle ağırlık çalışmaları yapmakta olan sporculara pelvik kaslarını güçlendiren ve boşalmayı geciktiren ilaç ve krem tedavisi uygulanır. Psikolojik sorunları olan kişiler için ise en direk olarak erken boşalmaya karşı etkili olan tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Heyecana bağlı erken boşalmada ise kişilerin ilişki sırasında göstermiş olduğu heyecanın ve deneyimsizliğin erken boşalmaya yol açtığını görüyoruz. Bunun için ise ilişki öncesi etkili olabilecek ilaç ve farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır” dedi.

'İnternet üzerinden satılan ilaçlar Türkiye’nin kanayan yarasıdır'

İnternet siteleri ve bazı televizyon kanallarından satılan ilaçlara dikkat çeken Mutlu, "İnternet üzerinden satılan ilaçlar Türkiye’nin kanayan yarasıdır. Bunun sonucunda ölümler, farklı hastalıklar meydana gelmektedir. Özellikle merdiven altı yapılan ilaçlar, yan etkilerini bilemediğimiz ve çoğu ticari amaçlıdır. Biz hekimler olarak bu tür ilaçları tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.