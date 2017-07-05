Merkez Bankası TAŞINIYOR!

Kartepe Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis oturumu Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında yapıldı

Kartepe Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis oturumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Meclis oturumunun açılışında söz alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “15 Temmuz gecesinde milletimiz tarafından destansı mücadele verildi. 15 Temmuz Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla törenler yapılacak” dedi.

HERKESİ DAVET EDİYORUM

Açıklanacak olan programlarla 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri icra edilecektir diyen Üzülmez “Ülkemizin, nesillerimizin geleceği için canını vermiş şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ediyorum. 249 şehidimizin yanı sıra binlerce gazimizi saygı ve minnetle anıyorum. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyorum. 11-16 Temmuz arasında yapılacak olan anma etkinliklerine herkesi davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

HASSAS DAVRANDIK

Meclis oturumunun başlangıcında verilen önergelere cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, toplu sözleşme görüşmeleri hakkında “3 yıl önce göreve gelmemiz sonrasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya vararak bu zamana kadar geldik. Kartepe Belediyesi olarak çalışanımızın alın teri kurumadan hak ettiklerini almaları noktasında hassas davrandık” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONUN ÜZERİ VERİLDİ

Toplu sözleşmeden doğan haklarının ödenmesinde son derece hassas ve dikkatli bir şekilde davrandık diyen Belediye Başkanı Üzülmez “Çalışanlarımızın hepsinden memnunuz. 3 yıllık toplu sözleşme süresi doldu. Toplu sözleşme görüşmelerinde birinci veya ikinci görüşmede sonuçlanmıyor. Taraflar kendince hesaplar yapmaktadır. Bizde bu noktada hesapları yaptık. 3 yıl önceki toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon +2 puan zam verildi” şeklinde konuştu.

DAHA İYİ DURUMA GETİRDİK

Kartepe Belediyesi 2009 yılında kurulduğu zaman 10 belde belediyesinin bir araya gelmesi sonucunda oluştu diyen Üzülmez “Farklı sendikalar ve farklı uygulamalar ile ücret dengesizliği üst düzeydeydi. Şimdi bütün çalışanlar bir çatı altında, ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması noktasında denge oluşturulurken iyi şartlara doğru gidilmiştir. Çalışanlarımızın durumu birçok belediyeden daha iyi konuma getirilmiştir” dedi.

TEKLİFLER VERİLDİ

3 yılın dolması sonrasında karşılıklı olarak görüşmelere başladık diyen Üzülmez “Bizler bir rakam önerdik. Sendika tarafından enflasyonun üzerinde ve yol ücreti talep edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde bizler verdiğimiz teklifin yüzde 80 üzerine çıktık. Sendika tarafından tekliflerinde herhangi bir iniş olmadı. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Uyuşulması imkansız bir durum yoktur. Bizler yüzde 6 ile başladık. Sendika tarafından yüzde 12+5 istendi. Bizler yüzde 10 seviyesine kadar çıktık” açıklamasında bulundu.

ORTAK BİR NOKTADA BULUŞACAĞIZ

Bizler çalışanların enflasyon altında ezilmelerine asla izin vermeyiz diyen Belediye Başkanı Üzülmez “Çalışanlarımızın haklarını ve maaşlarını herşeyden üstün tutuyoruz. Her bir çalışan arkadaşımız bizleri temsil etmektedir. Ekonomik sıkıntı olabilir. Ne olursa olsun çalışanlarımızın maaşlarının ödenmesi noktasında gerek olduğu zaman kredi kullanılır borç buluruz hiçbir zaman emeklerini ezdirmeyiz. Ortak bir noktada buluşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜDAHALE EDİYOR

Sivri sinek ile mücadele noktasında Belediye Başkanı Üzülmez “Son 2-3 gündür aynı sıkıntılarla başbaşa kaldık. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kaynağında mücadele edilmektedir. Bizlere gelen şikayetleri bildirdik. Bu noktada gelen şikayetler hemen Büyükşehir Belediyesi iletilmektedir. Hemen çalışma yapılmaktadır” derken, Sapanca Gölü Kartepe sınırında ki yol hakkında ise Üzülmez “Sapanca Belediyesi ile bu yönde çalışmalarımız oldu. İki belediye başkanı olarak yerinde inceleme yaptık. Bizlerin desteği olmuştur. Sapanca Belediyesi’nin şartları ve durumları bizim kadar iyi değildir. Bizlerden rica edildi. Bizler yeniden bakacağız durum nedir? Sınırlarımız geniş olduğu için bazen gözden kaçabilir. Gereken inceleme yapılacaktır” dedi.

KARTEPE KAPALI SPOR SALONU YAPILACAK

SEKA Kampı tahliye yolu hakkında da açıklama yapan Başkan Üzülmez “Burayla ilgili projemiz vardır. Bu yol ile Maşukiye bağlantısı sağlanacaktır. Yol durumu hakkında iyileştirme yapılmaktadır. Ancak mülkiyetle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde iyileştirme yapılmaktadır” derken, Eşme Deresi ve gölünün birleştiği yerde köprü yapılması hakkında ise Üzülmez “Bizim yetkimiz dışında bir konudur. Büyükşehir Belediyesi’ne durumu yine ileteceğiz” dedi. Meclis gündeminde yer alan Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 5.23.90 yüz ölçüme Kartepe Kapalı Spor Salonu yapılması yönünde Büyükşehir Belediyesine devriyle ilgili madde de kabul edildi.

MERKEZ BANKASI KARTEPE’YE GELİYOR

İzmit’te yıllardır eski Garajlar Mevkiindeki Merkez Bankası binasının çok büyük bölümünün atıl olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile binanın devri yapıldı. Merkez Bankası İzmit Öğretmenevi yanındaki alanda yeni binanın inşaatına başlandı. Ancak bu alanda tarihi eserler çıkınca, inşaat durduruldu. Bu bölge SİT alanı ilan edilmişti.

KÖSEKÖY’DE YER BULUNDU

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu sıkıntıya çözüm buldu. Kartepe Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis oturumunda gündeme gelen Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde 11.452.43 metre kare yüzölçümlü resmi kurum alanının Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi oy birliği ile kabul edildi.