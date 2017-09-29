Mert, Avrupa üçüncüsü oldu

Kosova’nın Priştine kentinde yapılan U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda, Kağıtsporlu Mert Özgür Altun üçüncü oldu

42 ülkeden 153 bayan 211 erkek sporcunun katıldığı turnuvaya Türk Milli Takımı 16 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 32 sporcu ile katıldı. Kağıtsporlu genç yetenek Mert Özgür Altun, U15 U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında 85 kiloda podyuma çıktı. Milli takım adına yarışan mavi beyazlı halterci, koparmada 110 kilo kaldırarak 4., silkmede 141 kilo kaldırarak 3. ve genel toplamda 251 kilo kaldırarak 1., Azerbaycan ve 2. Romanya’dan sonra grubunda Avrupa 3’sü oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara protokol tarafından düzenlenen törenle madalyaları verildi.