  • BIST 102.422
  • Altın 147,273
  • Dolar 3,5525
  • Euro 4,1924
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 19 °C
  • Sakarya : 16 °C

Mert, Avrupa üçüncüsü oldu

»
Mert, Avrupa üçüncüsü oldu
Kosova’nın Priştine kentinde yapılan U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda, Kağıtsporlu Mert Özgür Altun üçüncü oldu

42 ülkeden 153 bayan 211 erkek sporcunun katıldığı turnuvaya Türk Milli Takımı 16 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 32 sporcu ile katıldı. Kağıtsporlu genç yetenek Mert Özgür Altun, U15 U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında 85 kiloda podyuma çıktı. Milli takım adına yarışan mavi beyazlı halterci, koparmada 110 kilo kaldırarak 4., silkmede 141 kilo kaldırarak 3. ve genel toplamda 251 kilo kaldırarak 1., Azerbaycan ve 2. Romanya’dan sonra grubunda Avrupa 3’sü oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara protokol tarafından düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Koşusu hazırlıkları başladı29 Eylül 2017 Cuma 10:35
  • Erkeklere yatırım!29 Eylül 2017 Cuma 10:33
  • Teleset M.Akhisar-F.Bahçe (20.00-Beinsport)28 Eylül 2017 Perşembe 16:11
  • Emniyet Müdürü Ali Keten!28 Eylül 2017 Perşembe 16:08
  • İşte sen busun Sefa!28 Eylül 2017 Perşembe 16:06
  • Kocaelispor’a yıllarca hizmet edecek28 Eylül 2017 Perşembe 15:58
  • Fatih Kavlak: İyi futbola devam28 Eylül 2017 Perşembe 15:57
  • Arsin maçında stadı dolduralım!28 Eylül 2017 Perşembe 15:55
  • Darıca ipten döndü: 2-328 Eylül 2017 Perşembe 15:53
  • Aydınspor kötü değil zamana ihtiyacı var28 Eylül 2017 Perşembe 13:51
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim