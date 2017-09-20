Mert Erçakır’ın durumu ne olacak?..

Başiskele Doğantepespor’un başarılı forvetlerinden Mert Erçakır, bugünlerde bonservis sorunu yaşıyor.

Eski takımı Hereke Yıldızspor futbolcu için 2 bin 500 lira para istiyor. Doğantepe tarafı tüm futbolculara aynı muamelenin yapılmadığını, Mert için neden böyle bir tavır sergilendiğini anlamakta güçlük çektiklerini belirtiyor. Hereke ekibinin konuyla ilgili geri adım atmayacağı, istenen paranın Mert’in peşinatından düşürüleceği öğrenildi.