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Merve Özbey, Karamürsellileri coşturdu

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Merve Özbey, Karamürsellileri coşturdu
Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde önceki akşam ünlü sanatçı Merve Özbey muhteşem bir konser verdi

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından halk konserleri düzenleniyor. Halk konserlerinin üçüncü gününde sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey muhteşem performansı ile Karamürsel halkına eğlenceli anlar yaşatarak gönüllerde taht kurdu. 

 

POPÜLER VE DUYGUSAL ŞARKILAR

Konser performansı ile Karamürselli vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Merve Özbey, popüler şarkılarının yanı sıra duygusal şarkıları ile de Karamürsel halkının kalbine dokundu. Özbey, mavi ve yeşilin birleştiği Karamürsel’de, denizin kenarında verdiği bu unutulmaz konser için Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.

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