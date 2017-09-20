Merve ve Ferdi muradına erdi

Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Gülseven, Merve İslamoğlu ile dünya evine girdi

By Ferdi Gülseven Organizasyon'un imtiyaz sahibi ve Genç MÜSİAD Gebze Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Gülseven, İslamoğlu ailesinin güzel kızları Merve ile hayatını birleştirdi. Bayramoğlu Basın İlan Kurumu Tatil Köyü'nde düzenlenen düğün oldukça kalabalıktı. Çiftin nikahını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker kıyarken nikah şahitleri arasında Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de vardı.