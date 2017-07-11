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Mesafeye göre ücretlendirme geliyor!

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Mesafeye göre ücretlendirme geliyor!
UKOME Olağan Toplantısında ulaşımla ilgili kentimiz için önemli kararlar alındı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Toplantısında ulaşımda yeni ücret tarifeleri belli oldu. Antikkapı Restoran’da düzenlenen toplantıda otobüs ve tramvay ücretleri belirlendi. Toplantıda şehir içi otobüslerde öğrenci 1,50 olarak kaldı. Tam 2,30’dan 2,50 oldu. İndirimli 1,75’ten 2 TL’ye çıktı. Tek binişli kartlarda ise 2,80’den 3,50 TL’ye çıkarıldı. Böylelikle otobüslerde Kocaeli genelinde yüzde 7, şehir içinde yüzde 10 zam yapılmış oldu. Tramvayda indirimli kart 1,25 olarak belirlendi. Öğrenci 1 TL ve tam basımlı kartlarda ise 1,50 TL olarak belirlendi. Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, toplantının sonunda otobüs ve tramvay ücretlerindeki farka şerh koyduklarını açıkladı.  

 

1 AĞUSTOS’TA UYGULANACAK

UKOME Olağan Toplantısında şehiriçi ulaşımda belirlenen yeni ücret tarifelerinin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Burada önemli olan tramvayın ücretinin belirlenmesidir. Başkanım zaten önceden bilgilendirmişti. Yapılan zamları 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

 

ÖĞRENCİYE ZAM OLSUN

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Öğrenciye zam olmaması bizim için sıkıntı. Bizde ilkokul, ortaokul, lise yok. En büyük handikabımız bu. Bizim en çok üniversite talebimiz var. Üniversite güzergahlarımız çok meşakkatli ve uzun. Genel sekreter yardımcımızla görüştüğümüz üstüne basa basa söyledik. En azından bir 10 kuruş daha zam gelmesi için. Merkeze yüzde 5 gibi bir zam talep ettik, ama Türkiye’deki şartların buna elvermediğini belirttiler” şeklinde konuştu.

 

MESAFEYE GÖRE ÜCRET

Devamında Kurt, “Zam oranı şehiriçi yüzde 10, Kocaeli genelinde yüzde 6-7’ye tekabül ediyor. Fazla bir zamda da merkezdeki kısa mesafedeki yolcuyu karşımıza alıyoruz. Aslında onunla alakalı odamızın 3 seneden beri gündeme getirdiği bir konu var. Mesafeye göre ücretlendirme. Bir durak giden de 50 durak giden de 2,50 TL veriyor. Kısa mesafedeki vatandaş da biz de rahatsızız. İnşallah önümüzdeki dönemde duraklara ‘Cico’ sistemi denilen uygulama getirilecek. Böylece adaletsizlik önlenmiş olacak” dedi.

 

KARARA ŞERH KOYDUK

Ardından tramvay ile otobüs ücret tarifeleri arasındaki farka da tepki gösteren Kurt, “Tramvaya zaten bir öteden beri karşıydık. Bu kentte yaşıyoruz. Fazla uçuk rekabetleri doğru bulmuyoruz. Türkiye’de açık ara ücret tarifesi hiçbir yerde yok. Biz karara şerhimizi koyduk” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

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Yorumlar
gölcüklü
11 Temmuz 2017 Salı 14:38
14:38
Bu minibüsçü milletinin gözünü toprak doyursun inşaAllah...
KOCAELİLİYİZ
11 Temmuz 2017 Salı 14:27
14:27
Yazıkları olsun gözünüz doysun
iz.mit.
11 Temmuz 2017 Salı 14:27
14:27
Otobüslerinizin haline bir bakın Allah aşkına pis kolumuzu cama koyamıyoruz pilikten geçilmiyor şoförler saygısız hala zam da zam ne kattınız ki zam istiyorsunuz ne arttı?? açıklayın konforu mu arttırdınız
Keskin
11 Temmuz 2017 Salı 14:22
14:22
Şer koysan ne olacak. Siz önce araçlarınızı düzeltin. klima yok doğru düzgün koltuk yok. temizlik yok. vs vs vs. tramvaydaki gibi konforlu seyehat düzeyine çıkın
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