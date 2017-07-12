Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde Temizlik Personel Yöneticisi olan Melike Baydan’a çalışma arkadaşları hastane kantininde sürpriz doğum günü hazırladı. Sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Baydan, “Çalışma arkadaşlarıma doğum günüme özel hazırladıkları parti için çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte çalışmaktan çok memnunum” dedi. Daha sonra Baydan ve arkadaşları birlikte doğum günü pastasını kesti.
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Mesai arkadaşlarından sürpriz doğum günü
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çalışan Melike Baydan’a çalışma arkadaşları sürpriz doğum günü partisi düzenledi
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