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Meslekten ihraç edilen 35 emniyet personeli tutuklandı

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Meslekten ihraç edilen 35 emniyet personeli tutuklandı
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve daha önce ihraç edilen 41 emniyet personelinden 35'i tutuklandı.

Kars Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; daha önce devlet memurluğundan çıkartılan 3 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 3 emniyet amiri, 10 komiser, 25 polis memuru olmak üzere toplam 41 eski emniyet personeli,kendi aralarında kriptolu iletişimde kullanmış oldukları byLock isimli programı kullandıkları gerekçesi ile verilen gözaltı kararlarına istinaden; Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kars merkezli ve eş zamanlı olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde ilde yapılan operasyon sonucunda 37 şüpheli gözaltına alınmış, firari 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şahıslardan 36 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, 35 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli şahsın ise gözaltı işlemleri devam etmektedir.” 

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