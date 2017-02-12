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Mesut kırmızı gördü 10 kişi oynadık

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Mesut kırmızı gördü 10 kişi oynadık
Yeşil Siyahlılar Van’da ağır bir darbe alırken, bir de oyuncusunu kaybetti.

Mesut Özdemir, çift sarıdan kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakırken, son 25 dakikayı da 10 kişiyle tamamladık ve bu da oyun düzenini alt üst etti. Sezon başından beri en istikrarlı oyuncuların önünde gelen Mesut’un olmayışı, takımı çok olumsuz etkiledi. Çarşamba günü İsmetpaşa’da oynanacak Manavgat maçı öncesinde de kara kara düşünüyoruz. 

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