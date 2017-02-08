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Mesut: Sorun olmazsa ortada bir sorun vardır

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Mesut: Sorun olmazsa ortada bir sorun vardır
Kocaelispor’un Melo’su Mesut Özdemir’den basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar geldi.

1994 doğumlu futbolcu Kocaelispor’da forma giydiğinde hangi ligde mücadele ettiğinin bir önemi olmadığına vurgu yaptı. 

 

BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI

Mesut Özdemir ilk önce Erzin’den alınan 3 puandan ötürü mutlu olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Maça hırslı ve dirençli başladık. Rakibimiz buna karşılık veremedi ve şaşırdı. Bu baskıyı beklemeleri gerekiyordu çünkü Kocaelispor ile oynuyorlar. Erkenden gollerin gelmesi de önümüzü açtı. Galip geldiğimiz için mutluyum.

 

VAN’A KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ

Antrenman yaptığımız sahanın zemini iyi değil. Böylesi sahalara alışığız. İsmetpaşa’nın zemininde de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Zemin elverişli olduğunda kesinlikle çok daha iyi oynayabiliriz. Ancak ne olursa olsun iyi bir sahada futbol oynamak bizim için çok önemli. Cumartesi rakibimiz Van. Kesinlikle çok zor bir deplasman. Her maça olduğu gibi Van’a da kazanmak için gidiyoruz. Deplasmanda iyi oynuyoruz. Eğer kazanırsak büyük bir avantaj yakalayacağız. Bunun da farkındayız.

 

BİR BİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR

Taraftar üst düzeyde destek veriyor. İlgi çok fazla. Maçlarımızı 1. Lig, Süper Lig seviyesindeki bir atmosferde oynuyoruz. Ben iki yıldır buradayım, 3 yıldır beraber olan arkadaşlarımız da var. Takımdaşlık üst düzeyde ancak zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Evimizde ve sosyal çevremizde olduğu gibi yani. Bebeklikten itibaren sorunlarla karşılaşıyoruz. Burası da bizim evimiz. Zaten sorun olmazsa ortada bir sorun vardır. Bunların olması güzel. Çünkü sorunlar bizi bir birimize bağlıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir birimize ihtiyacımız var.

 

SÖZ VERİYORUM!

Kocaelispor’a gelirken herkes “Bu kadar isteyenin var BAL’a dönme” dedi. Ben de “Kocaelispor forma giydiğinde ligin neresi olduğu önemli değil” düşüncesi ile transfer oldum. Ki Kocaelispor geleceği olan bir yer. İlk amacım Kocaelispor ile bir kez daha şampiyon olmak. Şunun sözünü verebilirim. Eğer sezon sonunda 2. Lig’e çıkarsak burada kalmayı istiyorum ve ligi neresi olursa olsun futbolu Kocaelispor’da bırakmak istiyorum.Erdem ÖVÜÇ

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