Mesut’un ameliyat olma ihtimali var

Sağ dizindeki sakatlığı süren ve son oynanan Karacabey maçında takımdaki yerini alamayan Özdemir’in ameliyat olma ihtimali var. Sağlık ekibi Bayburt maçında da forma giyemeyecek olan Mesut’un tedavisini sıkı bir şekilde yaparken, genç futbolcu takımdan uzak kaldığı için hayli üzgün görülüyor.
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