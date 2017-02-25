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Meteoroloji uyardı: Fırtınaya dikkat!

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Meteoroloji uyardı: Fırtınaya dikkat!
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Kentimizde ise bulutlyu ve aralıklı şekilde yağmur bekleniyor...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Marmara'da fırtınanın etkili olması tahmin ediliyor. Kocaeli için bugün parçalı bulutlu ve aralıklı yağmur uyarısı yapıldı. Haftanın sonu günü yağmurlu geçerken sıcaklık gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Kentimizde Çarşamba gününe kadar bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklık ise gece 8 ila gündüz 18 derece arasında değişiklik gösterecek.

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