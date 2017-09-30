Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevresindeki yağışların gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi. Sakarya ve çevresindeki yağışların ise gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yalova ve çevresindeki sağanağın da gece saatlerinden itibaren ve pazar günü kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.