Meteoroloji'den uyarı sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kocaeli'de yağmur bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Yarın ise kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Kocaeli için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, yağışın bugün öğle saatlerinde itibaren başlayacağı yarın ise etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Kocaeli'de geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli , güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"