Metin Ataş’a tam not

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup 18’inci hafta mücadelesinde Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde mağlup oldu.

Bozüyük 1 nolu çim sahada oynanan BAL 12. Grup 18’inci hafta mücadelesinde Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde Edirnespor’a 4-2 mağlup oldu. Vitraspor ikinci yarının 5’inci haftasında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alırken, düşüşüne devam etti. Maçın orta hakemi Kocaeli bölgesi hakemi Metin Ataş’ın yönettiği maçta her iki takım dakikalarda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Hakem Ataş izleyicilerden tam not aldı.