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Metin Karan uyardı

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Metin Karan uyardı
Türkiye Spor Yazarları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Metin Karan, önümüzdeki sezon öncesi yıllık akreditasyon kartları için bazı uyarılarda bulundu.

Karan açıklamada “Talepte bulunan arkadaşlar arasında gördüğüm kadarıyla herhangi bir kurumda çalışmayan arkadaşlar da var. Bu arkadaşların kadrolu olmasa bile, telif makbuzuyla çalıştıklarını belgeleyen evrakları mutlaka ibraz etmeleri gerekecek. İnternet siteleriyle ilgili sorun ne yazık ki çözümlenmiş değil. Bu nedenle, buralardan gelecek talepler geçerli olmayacaktır. Evrakları bu yıl ilk tamamlayıp, teslim eden ilin biz olması dileğiyle” dedi.

 

MÜSABAKA YERLERİNE  SERBEST GİRİŞ KARTI İÇİN İSTENİLEN  EVRAKLAR

Form  

Taahhütname

Resim

Sabıka kaydı

İşyeri ile yapılan 212 ya da 5953 sayılı kanun sözleşme fotokopisi

Sözleşmesi olmayan ve ilk defa kart alacakların telif makbuzu

Lise veya dengi okul diploması getirmesi zorunludur.

Son 3 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu Prim bildirge sureti

Spor servisinde görev yaptığına dair müdüründen imzalı kart verilebilir yazısı

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