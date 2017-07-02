Metin Karan uyardı

Karan açıklamada “Talepte bulunan arkadaşlar arasında gördüğüm kadarıyla herhangi bir kurumda çalışmayan arkadaşlar da var. Bu arkadaşların kadrolu olmasa bile, telif makbuzuyla çalıştıklarını belgeleyen evrakları mutlaka ibraz etmeleri gerekecek. İnternet siteleriyle ilgili sorun ne yazık ki çözümlenmiş değil. Bu nedenle, buralardan gelecek talepler geçerli olmayacaktır. Evrakları bu yıl ilk tamamlayıp, teslim eden ilin biz olması dileğiyle” dedi.
MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST GİRİŞ KARTI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
Form
Taahhütname
Resim
Sabıka kaydı
İşyeri ile yapılan 212 ya da 5953 sayılı kanun sözleşme fotokopisi
Sözleşmesi olmayan ve ilk defa kart alacakların telif makbuzu
Lise veya dengi okul diploması getirmesi zorunludur.
Son 3 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu Prim bildirge sureti
Spor servisinde görev yaptığına dair müdüründen imzalı kart verilebilir yazısı