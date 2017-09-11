Mevcut liderlere ve lider olmak isteyenlere Attila’dan dersler

M.Tanzer Ünal

Attila, Batı Hun İmparatoru…

Batı tarafından en çok bilinen ve üzerinde çalışılan devlet adamlarından biri…

Batı biliyor, ama biz fazla bilmiyoruz.

395 yılında Tuna Nehri boylarında doğdu, 453 yılında öldü.

Hedefi, adil ve hızlı işleyen bir dünya imparatorluğu kurmaktı.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerden biriydi Attila

Wess Roberts, Hun İmparatorluğu’nu ve Attila’yı araştıran bir kitap yazdı.

Kitabın ismi, “Hun İmparator’u Attila’nın Liderlik Sırları”…

Attila’nın liderlik dersleri… Mevcutlar da, liderliğe soyunanlar da iyi okusun

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*Hükümdar bile olsanız, herkesin sizinle aynı fikre sahip bulunmasını beklemeyin. Aynı fikirde olmamak, sadık olmamak anlamına gelmez.

*Doğal davranmalı, mevkiinizin size sağladığı sahte gurura kapılmamalısınız.

*Liderlik bir kişiye bağlı kaldığı sürece, ulusun gücü, dünya gücüne dönüşemez.

*Zamanı geldiğinde Attila’nın yeri bile başka biri tarafından doldurulacaktır. Kişisel çekiciliği ne olursa olsun, bağlılık bir tek kişiye olmamalıdır.

*Akıllı bir lider, zamanının dolup, yerine yeni birinin geleceği gün için hazırlık yapar.

*Sizin kendiniz için başarmak istediklerinizi, sizler için ben bile başaramam.

*Yaklaşılabilir kişi olun.

*Öğrenmeye ve dinlemeye de hevesli olmanız gerekir.

*Yargı deneyim ve görevinizin karmaşık olması, yetkilerin dağıtılmasını gerektirir.

*Doğrudan kendi hareket ve ilginizi gerektiren sorumlulukları başkalarına yüklemeyin.

*Değersiz kişileri kendinize düşman etmeyin.

*Dayatmacı olmayın.

*Geleceğimizi geçmişin gücü üzerine kurmalıyız. Geçmişi incelemekten asla vazgeçmemeliyiz.

*Unutmayın ilkelerde anlaşmak, uygulamada anlaşmak anlamına gelmez.

*Pazarlığa mümkün olduğunca küçük meselelerden başlayın. Pazarlığı asla şansa bırakmayın. Pazarlığı gizli yapın.

*Asla hakem tayin etmeyin. Bu üçüncü bir kişinin sizin kaderinizi belirlemesi anlamına gelir.

*Liderlerin ve komutanların, sık sık en güvendiği kişiler tarafından ihanete uğradıklarını bilin.

*En değerli çabalarınızın bile yakın arkadaşlarınız tarafından lanetleneceğini bilin. Siz mükemmel oldukça, en çok acıyı çekecek olanlar onlardır. Eğer hareket ve istekleriniz onları tehdit etmiyorsa, önemsiz biri olma yolundasınız demektir.

*Kansız pazarlıklarla kazanabilecek bir şeyi, savaş yoluyla kazanmak asla akıllılık değildir.

*Savaşta ve barışta, bazen kaybettiğiniz de olacaktır.

*Mükemmel karar çok azdır. En iyi kararlar, mantıklı seçenekler arasından sağduyuya en yakın olanıdır.

*Kararınız için destek ararken karşınızdakini gereğinden fazla ikna etmeye çalışıyorsanız, biliniz ki o karar kötü olabilir.

*Akıllı liderler genellikle doğru karar vermek için önemli öğeleri bulup çıkarırlar. İşin püf noktası, bunların neler olduğu ve nerede bulunduklarıdır.

*Yanlış soru soran, daima yanlış cevaplar alır.

*Akıllı kişi, cevabını öğrenmek istemediği soruyu asla sormaz.

*Akıllı liderler asla tartışmaya girmez, ödün vermez.

*Eski lider ne tür koşullar altında görevinden ayrılırsa ayrılsın, yeni liderler onun hakkında olumsuz konuşmalara izin vermemelidir.

*Lider yapılan işe değer vermeli, görevine bağlı olmayanlara ise hoşgörü göstermemelidir.

*Astlarınıza gereken ilgiyi gösterin. Onlara bunu yapmazsanız, onlardan da saygı göremezsiniz.

*Kişilere büyük ödüller değil güvence verin. Küçük takdirlerinizde cömert olun.

*Bir lider ancak güçlü astlar yoluyla başarıya ulaşacağını düşünerek, yetenekli yardımcılar seçmelidir.