Mevsim geçişlerinde çocuğunuzun sağlığı için 8 ÖNLEM

Yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte hava sıcaklıklarındaki ani değişimler bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek, çeşitli hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor.

Bu süreçte ebeveynlerin bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İncilay Üstündağ, sonbaharda çocukların sağlığını korumanın 8 etkili yolu hakkında bilgi verdi.

1-Yumuşak bir geçiş dönemi sağlayın.

Okul çağında özlenen arkadaşlara kavuşulsa da özgürlük yerini disiplinli ve ödevli günlere bırakır. Bu da bağışıklığı zayıflatan en önemli faktörlerden biri olan strese yol açar. Bu nedenle çocukların arkadaş gruplarıyla özellikle açık alanlarda değişik aktivitelere katılımı sağlanarak yumuşak bir geçiş dönemi oluşturulabilir.

2-Abur cuburdan uzak sağlıklı bir beslenme planı oluşturun.

Yazın alışılan bol atıştırmalı düzensiz beslenme şekli, 3 öğün düzenli beslenmeye dönüştürülmelidir. Çocuğun yediği miktar kadar, ne yediği önemlidir. Besin gruplarını dengeli bir şekilde içeren, miktarı az da olsa kaliteli menülerle bağışıklık sistemini desteklemek şarttır. Öğünleri meyvelerle, ceviz-fındık-badem gibi kuruyemişlerle destekleyip abur cubur yenmesini engellemek gerekir.

3-Uyku kalitesi ve düzeni çok önemli.

Vücudun zinde olması için kaliteli ve düzenli bir uyku şarttır. Bu yüzden yaz tatilinde bozulan uyku düzenini yeniden oluşturmak, ilk adım olmalıdır. Okul öncesi yaş grubunun öğlen uykusunu alması sağlanmalı, okul çocukları ise erken yatmaya alıştırılmalıdır.

4-Hijyen kurallarını yeniden hatırlatın.

Çocuklar kalabalık ortamlarda bulunacaklarsa el yıkama, kağıt mendil kullanma, öksürüp hapşırırken ağzını kapatma gibi temel kuralları mutlaka öğrenmeli ve uygulamalıdır.

5-Terletmeyen ince katlar halinde giydirin.

Değişken havalarda çocukları doğru giydirmek çok önemlidir. Hava serinlediği için kalın giydirilen çocuklar çabuk terleyerek daha çabuk hastalığa açık hale gelir. Çocukları ince katlar halinde giydirmek ve terletmeyecek kumaşları seçmek önemlidir.

6-Kapalı ve kalabalık ortamlarda dikkatli olun.

Havaların serinlemesiyle çocuklar yaz aylarında olduğu gibi park ve bahçelere çıkamayabilir. Daha çok kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirmeye başlanmaktadır. Bu durum da çocukların birbirine enfeksiyon bulaştırmalarına neden olur. Çocukların doğru giysilerle, açık alanlarda, temiz havada bulunması sağlanabilir. Ayrıca ev ve sınıflar da iyi havalandırılmalıdır.

7-Vitamin alsın derken hasta etmeyin.

Mevsim geçişlerinde ailelerin en çok endişe ettiği konuların başında bağışıklık sisteminin düşmesi gelmektedir. Ebeveynler bu konuda çeşitli ilaç ve vitamin takviyelerine başvurmak isteyebilmektedir. Bu noktada bitkisel olarak sunulan ürünler bile doktor tavsiyesi ile kullanılmadığında zararlı olabilmektedir. Çocuğun vitamin ve mineralleri ilk olarak doğal yollardan karşılanmaya çalışılmalı daha sonra doktoru tavsiye ediyorsa bu konuda gerekli planlama yapılmalıdır.

8-Gerekiyorsa psikolojik destek almasını sağlayın.

Mevsimin değişmesi ve güneşin eskisini daha az hissettirmesi nedeniyle çocuklarda yetişkinlerde olduğu gibi duygu durum bozuklukları yaşanabilir. Çocuk yazın alıştığı şekilde sokağa çıkıp, parka gidemeyince huzursuzluk yaşayabilir, uyku ve yemek yemeyi reddedebilir, hırçınlaşabilir. Yaşına göre anlayabileceği şekilde mevsimleri anlatmak, yağmuru, kar yağışını öğretmek, bu konuda merak uyandırmak, kışı heyecanla beklemesini sağlamak bir parça da olsa çocuğu yatıştırabilir