  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 34 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

Mezarlıklar elden geçiriliyor

»
Mezarlıklar elden geçiriliyor
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ve köylerde bulunan mezarlıklara yönelik bakım çalışması gerçekleştirdi

Ekipler ilk olarak İlimtepe bölgesinde bulunan mezarlık içerisinde vatandaşların daha kolay dolaşımını sağlamak adına yeni yol açtı. Yol açma çalışmasının tamamlanması ile birlikte parke döşeme işlemi gerçekleştirildi.

 

TAŞ DUVAR ÖRÜLÜYOR

Çalışmalar köylerdeki mezarlıklarda da devam etti. Şemsettin Köyü’nde bulunan mezarlıkta bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılırken, mezarlık etrafına da taş duvar örülüyor. Ekipler kısa süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağını belirtirken, köylüler ise mezarlığın daha düzenli hale gelmesini sağlayan çalışma nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara hakları oyunla anlatıldı01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:53
  • Hereke Anadolu Lisesi’nde çalışma01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:50
  • KO-MEK, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:48
  • Derince’de altı ayda 50 ton atık cam toplandı01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:44
  • Doğan: Hepimize görev düşüyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:24
  • Katırcıoğlu ve Baran’dan şehit ailelerine ziyaret01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:22
  • Şehit çocukları, Başkan Ellibeş’i sünnetlerine çağırdı01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:47
  • Vali Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:46
  • Başkan Ayaz işçileri memnun etti01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:45
  • Bu caminin ne kubbesi var ne de çatısı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim