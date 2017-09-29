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Mezarlıktaki bu görüntüler şaşkına çevirdi!

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Mezarlıktaki bu görüntüler şaşkına çevirdi!
Mezarlıktaki bu görüntüler şaşkınlık yarattı.

Bugün saat 17.00 sıralarında, Gebze Mimarsinan Mahallesi'ndeki mezarlığa yakınlarının mezarını ziyarete gelen ismi öğrenilemeyen kişi, yeni kazılan boş bir mezarın içerisindeki çuvalları görünce şüphelenip polise haber verdi. ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çuvallarda toprak olduğu belirlendi. Kazılan mezardan çıkan toprakların çuvallara doldurulduğu tespit edildi.

KOCAELI'NIN GEBZE ILCESI'NDE MEZARLIGIN ICERISINDEKI CUVALLARI GOREN VATANDAS POLISE HABER VERDI. POLIS, ITFAIYE VE 112 ACIL EKIPLERI OLAY YERINE GELIRKEN, CUVALLARIN TOPRAK DOLU OLDUGU TESPIT EDILDI. FOTOGRAF-HALUK TURGUT-GEBZE-DHA

KOCAELI'NIN GEBZE ILCESI'NDE MEZARLIGIN ICERISINDEKI CUVALLARI GOREN VATANDAS POLISE HABER VERDI. POLIS, ITFAIYE VE 112 ACIL EKIPLERI OLAY YERINE GELIRKEN, CUVALLARIN TOPRAK DOLU OLDUGU TESPIT EDILDI. FOTOGRAF-HALUK TURGUT-GEBZE-DHA

KOCAELI'NIN GEBZE ILCESI'NDE MEZARLIGIN ICERISINDEKI CUVALLARI GOREN VATANDAS POLISE HABER VERDI. POLIS, ITFAIYE VE 112 ACIL EKIPLERI OLAY YERINE GELIRKEN, CUVALLARIN TOPRAK DOLU OLDUGU TESPIT EDILDI. FOTOGRAF-HALUK TURGUT-GEBZE-DHA

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