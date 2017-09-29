Mezarlıktaki bu görüntüler şaşkına çevirdi!

Bugün saat 17.00 sıralarında, Gebze Mimarsinan Mahallesi'ndeki mezarlığa yakınlarının mezarını ziyarete gelen ismi öğrenilemeyen kişi, yeni kazılan boş bir mezarın içerisindeki çuvalları görünce şüphelenip polise haber verdi. ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çuvallarda toprak olduğu belirlendi. Kazılan mezardan çıkan toprakların çuvallara doldurulduğu tespit edildi.
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Mezarlıktaki bu görüntüler şaşkınlık yarattı.
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