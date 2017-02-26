Mezarlıktan musluk çalarken polise yakalandı

Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığındaki çeşmeden muslukları çalan kişi polis ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalandı. Şüphelinin daha önce 4 ayrı camiden de musluk çaldığı ve hurdacıya sattığı tespit edildi.

Gölcük ilçesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığındaki çeşmeden musluk çalmak isteyen kişi polis ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalandı. Alınan bilgiye göre Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında bulunan vatandaşlar, bir şahsın çeşmedeki muslukları söktüğünü görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.Ö. (38) isimli şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Şüphelinin yanında bulunan poşette farklı yerlerden çalındığı tahmin edilen musluklar da ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen V.Ö. isimli şahsın 31 Aralık 2016 gecesi Gölcük’te bulunan 2 ayrı caminin şadırvanından musluk çaldığı, 25 Şubat 2017 günü de iki ayrı caminin şadırvanından musluk çaldığı ve muslukları hurdacıya sattığı tespit edildi. 5 ayrı suçtan gözaltına alınan V.Ö.’nün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN