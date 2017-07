Mezunlar, Down Cafe’yi çok sevdi

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi 89-90 yılı Edebiyat Bölümü mezunları, bir araya geldikleri Gölcük Down Cafe’yi çok beğendi

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi 89-90 yılı Edebiyat Bölümü mezunları geçtiğimiz hafta Gölcük Down Cafe’de Nihan Yılmaz’ın önderliğinde kahvaltıda bir araya geldi. 10 kişilik bir grup halinde bir araya gelen arkadaşlar kahvaltı boyunca okul anılarını yad etti.

“SIK SIK ZİYARET EDECEĞİM”

Mezun olduktan sonra birbirlerinden hiç kopmadıklarını ifade eden Nihan Yılmaz, “Arkadaşlar olarak her ay mutlaka bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu ayki toplanmamızı da Gölcük Down Cafe’de gerçekleştirme kararı aldık. Gölcük Down Cafe’de en çok hoşuma giden Down Sendromlu çocukların da çalışıyor olması. Bu cafe sayesinde bu özel çocuklarımız sosyal hayatın içinde yer alıyorlar. Daha aktif olarak bu hayatta biz de varız diyebiliyorlar. Bundan sonra sık sık ziyaret edeceğim mekanlardan biri olacak Gölcük Down Cafe” dedi.