MHP 20 Şubat'ta sahaya çıkıyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “20 Şubat Pazar günü sahaya çıkıyoruz. Milletimize neden evet dediğimizi anlatacağız” dedi. MHP’de Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığına İzzet Erdem getirildi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, parti binasında basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Ünlü “Türk milleti, kader ve kederde birlik olmuş muazzam bir beşeri varlık olarak, kendisini doğrudan ilgilendiren hükümet etme sistemiyle ilgili son sözünü yakında söyleyecektir. Bu demokratik kazanım ve fırsatın heba edilmemesi elbette herkesin, hepimizin sağduyu ve soğukkanlılıkla çalışmasına bağlıdır” dedi.

ENKAZI HENÜZ KALDIRILMAMIŞ

MHP milli, ilkeli ve tutarlı bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak, TBMM’de evet dediği anayasa değişikliği teklifine 16 Nisan’daki referandumda da aynı iradeyi göstererek evet tercihinde bulunacaktır diyen Ünlü “Bundan rahatsız olmak, bu irademize kara çalıp saptırmaya çalışmak öncelikle demokrasi hazımsızlığı, milliyetçilik karşıtlığıdır. MHP’nin, Türkiye’nin yakın ve yoğun tehditlerle boğuştuğu bir dönemde, özellikle 15 Temmuz melanetinin enkazı henüz kaldırılmamışken duyarsız ve dağınık duruş sergilemesi, dahası kutlu davamızın mirasıyla ters düşmesi tabii olarak imkansızdır” açıklamasında bulundu.

ELZEM HALE GELMİŞTİR

MHP önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışını siyasetinin ağırlık merkezi yaparak yerli, milli ve ahlaki tercihini göstermiş, bundan sonra da göstermeye devam edecektir diyen İl Başkanı Ünlü “Türkiye’nin felaketten felakete koşmasını içten içe dileyip buna hizmet eden güruhun bizim karşımızda nifaktan blok oluşturması normaldir, beklenen bir tavırdır. Parti olarak dün söylediğimiz hiçbir sözden, hiçbir kararlılık ve kararımızdan esas ve ahlaken taviz vermemiz söz konusu değildir.

Yalnızca Türkiye’nin bedenine ateşten gömlek giydirmeye çalışanlara, dağılıp parçalanmamızı heves eden çarpık zihniyet sahiplerine daha kalıcı, daha amansız, tesir düzeyi daha yüksek bir direniş gösterebilmemiz elzem hale gelmiştir” dedi.

ELBETTE EVET DİYECEĞİZ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “Cumhuriyet’in kurucu ruhunun yaşatılmasından, Anayasa’nın ilk dört maddesinin korunmasından asla ödün vermeyeceğimizi, MHP’nin bu milli emanetleri bir yemin gibi gördüğünü özellikle hatırlatmak ve haykırmak tarihi bir vecibedir. Türkiye zorlukları yenecek, Türk milleti hain saldırı ve tahrikleri alt edecek, yeni bir diriliş aşkıyla 16 Nisan’da evet diyecektir. El Bab’ta şehadetlerle beka mücadelesi veren, canilere kök söktüren kahramanlarımıza yüzümüz kara çıkmayacaktır. Vatanın selamet ve istikbali için emsalsiz fedakarlıklar yapan kutlu ecdadımıza, aziz şehitlerimize vefa borcumuzu yerine getirip elbette evet diyeceğiz” açıklamasında bulundu.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Sözlerine devam eden Ünlü “Milli vicdan için evet, milli adalet için evet, milli dil için evet, milli gelecek için evet, milli ve üniter devlet için evet, milli varlık ve vatan için evet. Kısaca Türkiye Cumhuriyeti için inşallah evet kararında buluşacağız. MHP 12 ilçe teşkilatına genelge gönderilmiştir. Bütün teşkilatlarımız bu genelgeler doğrultusunda herkes hareket edecektir. Genelgenin en önemli konusu ise MHP’nin kurumsal yapısına zarar veren kimse ile çalışılmayacaktır. Kurumsal yapıya zarara veren tarlalarda otel lobilerinde genel başkanı istifaya çağıranlar ile ülkücü camia bir araya gelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

MHP’NİN FİKRİ İKTİDAR OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında yapılan kamp hakkında İl Başkanı Ünlü “Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz katıldı. Referandum süreci boyunca yapılacak olan çalışmalar bunun yanı sıra il ve ilçe kongrelerinde izlenecek olan yol belirlenmiştir. MHP tüzüğüne uymayanların ihraçları çıkarılmıştır. Kocaeli’de yapılacak olan ilçe kongrelerinde izlenecek olan yolumuzda belirlendi. MHP 48 yıllık bir partidir. Bizler önce devletim, milletim demekteyiz. Kamuoyunda MHP’nin iktidar partisine yanaştığı şeklinde yapılan yorumlara; MHP 48 yıldır ne söylediyse bugün de aynısını söylemektedir. MHP’nin fikrinin iktidar olduğunu bugün görmekteyiz” açıklamasında bulundu.

YAPILMAYAN DENİLENLER YAPILIYOR

MHP yakından takip edildiği görülmektedir diyen Ünlü “MHP kendi öz kaynaklarıyla sahada olacaktır. Bu referandum ülkemiz için yapılmaktadır. Allah’ın bize yüklediği misyon budur. Referandumdan evet çıkması için elimizden geleni yapacağız. Bugün iktidar partisi tarafından yapılan bütün hamleler MHP’nin düşündükleridir. Yapılamaz denilenler yapılmaktadır. FETÖ, HDP’lilerin cezaevinde olması, Türk Ordusu’nun Suriye’de olması ülkücü kadroların göreve gelmesi sonrasında yapmayı planladıkları arasında yer alıyordu. Bakıyorsunuz MHP’nin düşündükleri hayata geçmektedir” şeklinde konuştu.

HER YERDE OLURUZ

Sınır ötesi operasyonların eleştirilmesine cevap veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “Ortadoğu’ya dar pencere ile bakılamaz. Bütün siyasi partiler geniş pencereden bakılması gerekiyor. Ortadoğuda var olacaksak Suriye’de, Musul, Kerkük’te de olacağız. Devletin yaptığı budur. Tarihten gelen sorumluluğumuz vardır. Terör örgütünün imha edilmesi operasyonudur. Gerekli önlemler alınmaz ise Ankara, Diyarbakır tehlikeye girer. Devletin yaptığı doğru bir karardır” dedi.

İZZET ERDEM SKM BAŞKANI OLDU

Referandum süreci hakkında bilgi veren İl Başkanı Ünlü “Etkili Sandık Gönüllü Projesi uygulanmaktadır. 7800 tane 7 Haziran ve 1 Kasım’da ekip sahada oldu. Seçmen listelerin çıkması ile bu çalışan dava arkadaşlarımızın sayısı 15 bini bulacaktır. Mevcut şuanda 8 bin ülkücü vardır. SKM Başkanlığı’na İl Sekreterimiz İzzet Erdem getirilmiştir. Buda referanduma ne kadar önem verildiği görülmektedir” açıklamasında bulundu.

20 ŞUBAT’TA SAHAYA ÇIKIYORUZ

İl SKM Başkanı İzzet Erdem ise kendisin everilen görevden dolayı teşekkür etti. İl Başkanı Aydın Ünlü “referandum boyunca yüz yüze çalışma olacaktır. 20 Şubat akşamında ki program ile sahaya iniyoruz. Sokakta vatandaşa neden evet dediğimizi anlatacağız. MHP’nin referanduma verdiği önem herkes tarafından görülecektir. SKM için merkez kurulacaktır. Burada geniş ekip ile çalışma yapılacaktır. 1 Mart tarihi itibariyle tam anlamıyla sahada olacağız. 45 günlük planlı çalışma olacaktır. İlçe kongrelerimiz bayram içerisinde yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

BU BİR FUTBOL MAÇI DEĞİL

Sözlerinin sonunda referandumda hayır oyu verecek olan vatandaşlar ve partililerle ilgili konuşan Ünlü, “Samimi olarak hayır diyen vatandaşımızda partilimizde bizimdir. Ancak yeni anayasa referandumu bir futbol maçı değildir. Yaşadığımız sürece dar açılardan değil, Ortadoğu’dan büyük pencereden bakmak gereklidir. Samimi olarak hayır diyen vatandaşlarımıza partili arkadaşlarımızın ikna edeceğine inanıyorum. Ancak vatandaşlarımıza kuyrukları bir yere bağlı olarak hayır diyenleri de anlatacağız” diye konuştu. Serkan BORLAK