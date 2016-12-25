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MHP de terör mitingine katılmadı... İşte gerekçe!

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MHP de terör mitingine katılmadı... İşte gerekçe!
Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından İzmit’te yapılan mitinge, CHP gibi MHP de katılmadı.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, mitinge katılmama gerekçesiyle ilgili, “Gerek KOÜ’deki temsilcilik seçimlerinin iptali, gerek Yeni Kapı ruhuna göre hareket edilmemesi nedeniyle belli sıkıntılar var. Teşkilat olarak mitinge katılmadık. Ankara’dan yeni döndüm, şu anda yönetim kurulu ile toplantı halindeyiz. Değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız” dedi. Mesut AKBULUT

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