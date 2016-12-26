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MHP Kandıra’ya 10 yeni üye daha

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MHP Kandıra’ya 10 yeni üye daha
MHP Kandıra’da önceki gün 10 genç için üye katılım töreni düzenlendi. 15 Temmuz’dan sonra partilerine ilginin arttığını dile getiren ilçe başkanı Özkan Ayyıldız, “Gençlerimiz bizim ve ülkemizin geleceğidir” dedi

MHP Kandıra İlçe Teşkilatı’nda önceki gün yeni üye kabulleri yapıldı. Parti yönetimine başvuran ve yaşları 18 ile 25 arasında değişen 10 genç, MHP saflarına katıldı. İlçe binasına gelen gençleri karşılayan MHP Kandıra İlçe Başkanı Özkan Ayyıldız, teşkilatın genç, dinamik ve eğitimli gençlere her zaman ihtiyacı olduğunu belirtti.

 

“AKTİF OLACAKSINIZ”

Genç bir yapılanma içinde olacaklarını dile getiren Ayyıldız, “Gençlerin sorunlarına yönelik bir politikamız olacak. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gençlerin partimize daha fazla ilgi göstermeleri dikkat çekiyor. Sizler bizim ve ülkemizin geleceğisiniz. Partimizin her kademesinde aktif olarak rol almanızı istiyoruz” dedi.

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