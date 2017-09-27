MHP' Körfez'de Hayri Küçük istifa etti.

Hayri Küçük yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yıllardır heyecan ve gururla üye olduğum, mensubu olmaktan şeref duyduğum partimden; bugün itibariyle hüzünle ayrılıyorum. Genel başkan ve genel merkezin yürütmüş oldukları politika ve yönetim şekliyle, şahsımın düşüncelerinin örtüşmediği; ileriye dönük olarak da en ufak bir umudun kalmaması sebebiyle bu kararı almış bulunmaktayım.İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Dolayısıyla bu durum, şahsımdan başka kimseyi bağlamamaktadır. Almış olduğum bu karar, asla ve kat'a bir yerlere talip olma adına değildir. Oy vermekten imtina edeceğim, politik açıdan gönül bağımın kalmadığı partimle hukuki anlamda birlikteliğimi sürdürmem ahlaksızlık olurdu. Muhakkak ki bundan sonra da benzer bir çok istifa olacaktır ve yine muhtemelen parti merkezi bu durumu "dağdan serçe kalkması" olarak değerlendirecektir. Parti içi eleştiriye, muhalefete tahammül edemeyip, arkadaşlarımızı, hainlikle, fitnecilikle, ajanlıkla, suçlayıp, dışlayıp ihraç eden, hatta ve hatta "arınacağız" ifadelerinden sonra, birilerinin kendi isteği ile ayrılmalarından daha doğal, ne olabilir ki? Bilakis o kadar evrak işinden kurtulmuş olmaları ve "arınmaları" nedeniyle sevinmeleri gerekir. Unutmayınız ki, umutların tükendiği yerde isyan bir hak haline gelir. Bizim isyanımız da sessiz sedasızca "gitmek" şeklinde oldu. Hani şair diyor ya; "Hiç bir gidiş tek başına değildir; biri iter; diğeri gider". Bizlerin gidişi de aynen böyle işte. Siz ittiniz; bizde gidiyoruz...Kardeşlik, dostluk bağımızın baki kalması kaydıyla, tanıdığım, birlikte görev yaptığım, aynı ruhla yıllarca kalplerimizin çarptığı tüm arkadaş, kardeş, abla, ağabeyimiz varsa; hepsini tanımaktan onur duyduğumu ifade etmek isterim. Eğer hakkım geçtiyse; helal olsun. Allah herkesin yolunu açık ve hayırlı etsin." Küçük'ün Meral Akşener'in kuracağı partiye katılacağı öğrenildi.
- BIST 101.766
- Altın 147,630
- Dolar 3,5770
- Euro 4,1940
- Kocaeli : 25 °C
- İstanbul : 24 °C
- Sakarya : 25 °C
- Danıştaydan yaz saati uygulaması kararı
- MHP' Körfez'de Hayri Küçük istifa etti.
- Vali Hüseyin Aksoy’a ‘Hoş geldiniz’ forması
- Harb İşspor sıkı hazırlanıyor
- 1.Küme Ligi yarın tek maçla başlıyor
- Özge Arslan imzayı attı
- Gebze’de Muay Thai heyecanı sokağa taştı
- Ford Otosan'dan Asarköy'e 20 forma hediye
- Aydınspor 1923- Kocaelispor
- Demir kapı hırsızlarını takip edip yakalattı
- Duvardan düşüp bacağını kıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
- Vali Aksoy, oda başkanlarının sorunlarını dinledi
- 40 yıllık eşini öldürmekten müebbet hapis
- Emniyet binası işini Haldızlar aldı
- Hasan beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi
MHP' Körfez'de Hayri Küçük istifa etti.
Körfez ilçede geniş kesim tarafından tanınan eski Körfez Belediye Meclis üyesi Hayri Küçük MHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP' Körfez'de Hayri Küçük istifa etti.Körfez ilçede geniş kesim tarafından tanınan eski Körfez Belediye Meclis üyesi Hayri Küçük MHP'den istifa ettiğini açıkladı.
AKP Darıca'da icra kurulu belli olduAKP Darıca'da geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleşmişti ve mevcut başkan Muzaffer Bıyık seçilmişti. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulu da şekillendi.
“Sözde referandum çok karanlık bir dönemin habercisidir”MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Irak referandumu nedeniyle olası bir askeri müdahaleye destek vereceklerini belirterek, “Sözde referandum, bölge için çok karanlık bir dönemin habercisidir” dedi.
Taşdemir, o iddiaları yalanladıMHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, geçtiğimiz günlerde ‘Meral Akşener’in partisine Gebze’den 600 destek’ şeklindeki iddiaları yalanladı
AKP il yürütme kurulunda değişiklikAKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan gerçekleştirdiği basın toplantısında il yürütme kurulunda gerçekleşen değişiklikleri açıkladı
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim