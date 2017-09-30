MHP Körfez’de yönetim toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı, haftalık yönetim kurulu toplantısında gündemi değerlendirildi.

Toplantıda parti yöneticilerine geride kalan bir haftalık sürecin değerlendirmesini yapan Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, önümüzdeki hafta boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Gürsu, MHP’lilerden parti çalışmaları sırasında ülkücü duruş sergilemelerini istedi. Gürsu ayrıca, gelecek seçimlerde yerelde ve genelde MHP'nin rüzgarı eseceğini de ileri sürdü.