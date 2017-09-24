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MHP, mahalle başkanları ile bir arada

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MHP, mahalle başkanları ile bir arada
MHP İzmit İlçe Teşkilatı, 102 mahalle başkanını sabah kahvaltısında ağırladı. Programa katılan İl Başkanı Aydın Ünlü, 2019 yerel seçimleri için güçlü bir şekilde çalışıp sonuç alınması gerektiğini söyledi.

2019 yerel seçimleri için saha çalışmalarına 1 Ekim’de start verecek olan MHP, dün İzmit İlçe teşkilatının ev sahipliğinde 102 mahalle başkanı ile Belsa Plaza’da  bulunan Skeç kafede bir araya geldi. İl Başkanı Aydın Ünlü’nün de katıldığı programda, mahalle başkanlarına ‘Etkili Sandık Görevlisi’ adında seminer verildi. Programa Ünlü’nün yanı sıra İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, il ve ilçe teşkilatlarında görevli yöneticiler ile çok sayıda mahalle başkanı katılım gösterdi.

 

SİNSİ OYUNLARI GÖRÜYORUZ

Program öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmit İlçe Başkanı Yalçınöz, “Milliyetçi Hareket bölünmeyi engelleyecek bir kudrete ve oynanacak sinsi oyunları görecek ferasete sahiptir. Bunun için önümüzde ki mahalli idari seçimleri önemlidir. İzmit Belediyesini kazanmak siz değerli mahalle başkanlarımızın, istekli azimli ve programlı bir çalışmanın sonucunda başarıya ulaşacaktır. Bunun için ESG (Etkili Sandık Görevlisi) bizim için önem arz etmektedir. Bu hususta mahalle başkanlarımıza güveniyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

 

NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, mahalle başkanlarının gösterdiği büyük ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek, “MHP İzmit İlçe teşkilatının uç beyleri denilen bir il başkanı, ilçe başkanı ve milletvekili gibi çalışacak mahalle başkanlarımız burada. Her zaman söylediğimiz gibi; kimin ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemlidir. MHP teşkilatları ev ödevine çalışıyor ve bu çalışma bizi iyi sonuca götürecektir. Türk Milleti, Milliyetçi Hareket Partisi‘ne hak ettiği değeri 2019 seçimlerinde verecektir” diye konuştu. Selin BECER

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