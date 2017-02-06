MHP’de ilçe kongreleri başlıyor

İlçe başkanları toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “11 Mart itibariyle MHP Kocaeli teşkilatının kongre takvimi başlamaktadır. Start bugün itibariyle verilmiştir” dedi

MHP ilçe başkanları toplantısı il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda nisan ayında yapılması planlanan referandum öncesi yapılacak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. İlçe Başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ 11 Mart itibariyle MHP Kocaeli teşkilatının kongre takvimi başlamaktadır. Start bugün itibariyle verilmiştir. MHP Kocaeli Teşkilatı referanduma da ilçe kongrelerine de hazırdır. Kongre takvimimiz 11 Mart’ta Gebze’de başlayıp 26 Mart’ta Başiskele’de sona erecek. Haziran ayında da il kongremizin takvimi netleşecektir. Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.

“KOCAELİ YÜZDE 75’İN ÜZERİNDE OY ALACAKTIR”

MHP Kocaeli teşkilatlarının genel merkezini anlayan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ünlü, “ 2017 Ocak, Şubat aylarının ilk haftalarında yapılan saha çalışmaları sonucunda bir rapor genel merkezimize takdim edilecek. 12 ilçe başkanımızın imzaladığı raporun içeriğinde Kocaeli referanduma ve kongreye hazırdır. Kocaeli genel merkezini anlayan bir yapıyla yüzde 75’in üzerinde bir oy alacaktır. Bu anlamda genel başkanımızı da Kocaeli teşkilatı olarak referandumla ilgili ilk açıklamayı Kocaeli’den yapması anlamında bir raporumuz olacak. Bunu da genel merkeze ileteceğiz” şeklinde konuştu.

“ASIL AMACIMIZ TEK LİSTE OLMASI”

İlçe kongrelerinin tek liste olması taraftarı olduklarını belirten MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kongreler her zaman söylediğim gibi 1 Kasım seçimlerinde bizlerle birlikte olan çok değerli ilçe başkanlarıyla beraber yürüteceğiz. İlçe başkanlarıyla toy dediğimiz kongrelerden başarıyla çıkmayı başaracağız. MHP’de bu birlik olduğu sürece başka aday olacak bir arkadaşı bilmiyorum. Kendi içimizden başka aday arkadaşların çıkması normaldir. Ama asıl amacımız tek listeli bir kongredir. İlla aday olacağım diyene de hodri meydan denecektir. MHP’yi sosyal medya üzerinden acımasızca eleştiren kimse MHP’de ilçe başkanı adayı olamaz. MHP tüzükten gelen gücünü kullanır gereğini yapar” dedi. Serkan BORLAK

İŞTE SEÇİM TAKVİMİ

11 Mart Gebze

11 Mart Çayırova

12 Mart İzmit

12 Mart Karamürsel

15 Mart Kandıra

18 Mart Kartepe

18 Mart Dilovası

19 Mart Derince

19 Mart Darıca

25 Mart Gölcük

26 Mart Körfez

26 Mart Başiskele