MHP’de ilçe kongreleri başlıyor

MHP ilçe başkanları toplantısı il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda nisan ayında yapılması planlanan referandum öncesi yapılacak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. İlçe Başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ 11 Mart itibariyle MHP Kocaeli teşkilatının kongre takvimi başlamaktadır. Start bugün itibariyle verilmiştir. MHP Kocaeli Teşkilatı referanduma da ilçe kongrelerine de hazırdır. Kongre takvimimiz 11 Mart’ta Gebze’de başlayıp 26 Mart’ta Başiskele’de sona erecek. Haziran ayında da il kongremizin takvimi netleşecektir. Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.
“KOCAELİ YÜZDE 75’İN ÜZERİNDE OY ALACAKTIR”
MHP Kocaeli teşkilatlarının genel merkezini anlayan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ünlü, “ 2017 Ocak, Şubat aylarının ilk haftalarında yapılan saha çalışmaları sonucunda bir rapor genel merkezimize takdim edilecek. 12 ilçe başkanımızın imzaladığı raporun içeriğinde Kocaeli referanduma ve kongreye hazırdır. Kocaeli genel merkezini anlayan bir yapıyla yüzde 75’in üzerinde bir oy alacaktır. Bu anlamda genel başkanımızı da Kocaeli teşkilatı olarak referandumla ilgili ilk açıklamayı Kocaeli’den yapması anlamında bir raporumuz olacak. Bunu da genel merkeze ileteceğiz” şeklinde konuştu.
“ASIL AMACIMIZ TEK LİSTE OLMASI”
İlçe kongrelerinin tek liste olması taraftarı olduklarını belirten MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kongreler her zaman söylediğim gibi 1 Kasım seçimlerinde bizlerle birlikte olan çok değerli ilçe başkanlarıyla beraber yürüteceğiz. İlçe başkanlarıyla toy dediğimiz kongrelerden başarıyla çıkmayı başaracağız. MHP’de bu birlik olduğu sürece başka aday olacak bir arkadaşı bilmiyorum. Kendi içimizden başka aday arkadaşların çıkması normaldir. Ama asıl amacımız tek listeli bir kongredir. İlla aday olacağım diyene de hodri meydan denecektir. MHP’yi sosyal medya üzerinden acımasızca eleştiren kimse MHP’de ilçe başkanı adayı olamaz. MHP tüzükten gelen gücünü kullanır gereğini yapar” dedi. Serkan BORLAK
İŞTE SEÇİM TAKVİMİ
11 Mart Gebze
11 Mart Çayırova
12 Mart İzmit
12 Mart Karamürsel
15 Mart Kandıra
18 Mart Kartepe
18 Mart Dilovası
19 Mart Derince
19 Mart Darıca
25 Mart Gölcük
26 Mart Körfez
26 Mart Başiskele