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MHP’de sıkıntı çıkar mı?

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MHP’de sıkıntı çıkar mı?
MHP’de disiplin kuruluna sevk edildikten sonra hakkında ihraç kararı verilen Zekai Kahyaoğlu, sosyal medya üzerinden ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Son dönemdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ayrıca partinin genel merkez ve Kocaeli’deki yöneticilerine yönelik çok ağır ithamlarda bulunan Kahyaoğlu, bu kez belli ki harti içi muhaliflerin de sesi olmaya başlamış.

Kahyaoğlu, MHP’nin Bursa milletvekili olar Kadir Koçdemir’e ait olduğunu söylediği bir konuyu gündeme getirmiş.

Buna göre Kadir Koçdemir’in, Meclis gündemine gelen anayasa değişikliği konusunu dikkate almayacağı ve hayır oyu vereceğini ilan ettiğini söylüyor.

Bu durum elbette çok dikkat çekici. Zira MHP’de genel merkez yöneticilerinin değişiklikle ilgili bakış açılarının iktidar lehine olumlu olduğunu söylemek sanıyorum hata olmaz. Hal böyle iken ortaya çıkabilecek sıkıntıların boyutlarını da buradan açık açık belirtmemize gerek yok diye düşünüyorum.

Şayet doğru ise MHP içinde belli ki çok sayıda değişikliğe karşı olan isim var. Her ne kadar Meclis’te 330 sayısının bulunulacağını düşünüyorsam da yine de küçük bir tehlike yok değil.

İşte Zekai Kahyaoğlu’nun o mesajı:

“Bursa MHP vekilimiz Kadir Koçdemir de anayasa oylamasında hayır diyeceğini açıklamış.

Ben diğer vekillerimiz ve MYK üyesi ülküdaşlarımızdan da bu yönde açıklamalarını hızlı bir şekilde bekliyorum.”

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