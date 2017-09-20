Akın, 2015'te de aday oldu ama seçilemedi. Meral Akşener’in oluşumunda görev verilirse seve seve yer alacağını söyledi. Akın sosyal medya hesabı üzerinden istifasını şöyle duyurdu: "Aziz milletimizin kendisine tevdi ettiği muhalefet partisi görevini yerine getirmekte ve kendi seçmen tabanının farklı görüş/çıkarlarını siyasi ortamda dile getirip takipçiliğini yapmakta yeterince başarılı bulmadığım MHP partimiz üyeliğinden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım.”
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MHP'de şok istifa
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den 2011 genel seçimlerde 10’uncu sıra milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Dicle Akın, Gölcük İlçe Seçim Kurulu’na giderek partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim