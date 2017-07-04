MHP’de Yasemin Kantaroğlu görevi devraldı

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Özge Keçeci’nin yerine atanan Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu, görevini resmen devraldı. Kantaroğlu, aynı zamanda Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine de devam edecek

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Özge Keçeci’nin yerine atanan Derince İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu, görevini resmen devraldı. MHP İl binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP’nin 12’nci Olağan kongresini ve ilçe kongrelerini bitirmiş ve yeniden yapılanma dediğimiz bir teşkilat yapısını oluşturduk. Sayın Yasemin Kantaroğlu Hanım gösterdiği performans sonucu il kadın kolları başkanlığına atanmıştır. İnanıyorum ki MHP’nin kadınlara verdiği önemi gösterecektir. Bizde il başkanlığı olarak ne yaptığını bilen, plan programı olan yapısıyla eski başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kimse kırılmayacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır ve Yasemin Hanım’ın bu görevi başarıyla yürüteceğine eminim” dedi.

Kantaroğlu, “Benim için de sürpriz oldu”

İl Kadın Kolları yeni Başkanı Yasemin Kantaroğlu göreve seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Bu görev benim için de bir sürpriz oldu. Böyle önemli ve kutsal bir göreve beni layık gördükleri için sayın il başkanımıza ve ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Teşkilatçılıkta görev istenmez verilir. Devraldığım kutsal emanete sahip çıkarak bayrağı aldığım yerden daha yükseğe taşımaya çalışacağım. Ülkemiz ve kentimizde bulunan kadınlar adına çalışmalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu. Konuşmalarına ardından görevi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, yeni İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu'na teslim etti. Ünlü ve Omurca yeni görevinde Kantaroğlu'na başarılar dilerken kendisine çiçek takdim edildi. Nuri AKÇAHARMAN