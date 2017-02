MHP'li başkandan Suriyeli isyanı!

MHP İl Başkan Yardımcısı Ögetay Bal kentimizde ve ülkemizde son günlerde yoğun şikayet alan Suriyeliler hakkında bir açıklama yaparak,” Bir an önce uyum kampları açılmalı uyumsuzlar sınır dışı edilmedir” dedi.

404 GİBİ YAPIŞARAK

Bal yaptığı açıklamada, "Ankara’da, Suriyelilerin sopa ve bıçaklarla dükkan basması, açmış oldukları ticaret hanelerde Türkçe isim kullanmamaları, hatta ve hatta geçenlerde bir basın mensubunun Suriyeli birine işyerinizde Türk çalıştırıyor musunuz sorusuna, “ben dükkanımda yabancı çalıştırmıyorum” diye küstahça cevap vermesi, alçaklığın ve hainliğin en büyük göstergesidir. Millet olarak misafirperverizdir, lakin misafirliğinde bir haddi ve sınırı vardır. Kentimizde de; olmak üzere ülkemizin her yerine dağılan, her köşe başında ve mekanlarda Devletimizin kendilerine sağlamış olduğu imkanlarla yetinmeyerek, kolay para kazanmanın yolunu tercih edip, vatandaşlarımıza rahatsızlık düzeyinde 404 gibi yapışarak dilencilik yapan bu mültecilere önleyici ve kalıcı önlemler alınmak zorundadır. Bu gidiş iyi değildir. İleride büyük suç örgütlerine dönüşmeleri sosyoloji Bilimi açısından kuvvetle muhtemeldir. Entegrasyon bu cihette önemlidir. Bir an önce uyum kampları açılmalı uyumsuzlar sınır dışı edilmedir” dedi.