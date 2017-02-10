Körfez Belediyesi Meclisi'nde, MHP'li meclis üyelerinin önerilerinin kabul edilmesiyle Güney Mahallesi Sefa Caddesi'nin adı Fırat Çakıroğlu Caddesi olarak değiştirildi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, MHP'li belediye meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla cadde de bulunan tabela sökülerek yerine yeni tabela asıldı. MHP İlçe Başkanlığı'nda, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ölen eşi Hülya Sancaklı için Kur'an okutulurken, Körfez Belediye Başkanı Ak Partili İsmail Baran da partideki etkinliğe katıldı. Daha sonra Tuğrul Caddesi'nde halka helva dağıtıldı.
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MHP'li Çakıroğlu'nun adını caddeye verdiler!
Körfez'de Ege Üniversitesi'nde çıkan olaylarda öldürülen Fırat Çakıroğlu'nun adı caddeye verildi.
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