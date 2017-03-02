MHP’li Ünlü, Doğan’ı ağırladı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediyesi’nin AKP’li başkanı Nevzat Doğan’ı parti binasında ağırladı. Referandum sürecinin ele alındığı buluşmada konuşan Başkan Ünlü, belediyenin hizmetlerini övdü

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretinde MHP İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından karşılanan Başkan Doğan, referandum sürecinin halkın zaferi ile sonuçlanacağını dile getirdi. Siyasi partilerin kendi aralarındaki mücadelelerini nezaket kuralları içerisinde sürdürmeleri gerektiğini dile getiren Doğan, “MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile referandum sürecinde aynı doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

“HAYIR DİYENLER BELLİ”

Referandum ile ilgili konuşan belediye başkanı Nevzat Doğan, “Ülkemizin güçlenip gelişmesini, kalkınmasını istemeyen ülkeler var. Bu ülkelerin taşeronu olan PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri de var. Bunlar süreçle ilgili çok net tavır aldılar. Bunların karşısında ise ülkemizi, bayrağı, milleti, geçmişini unutmayıp bize sahip çıkanlar var. Bu taraflardan birisi bizim siyasi partimiz, diğeri de MHP” diye konuştu.

“İLKLERİN BELEDİYESİSİNİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan, sosyal belediyecilikte ilkleri yapmış bir isimdir. Farklı ve büyük projelere imza atıyor. Şehirde marka yaratmak adına başarılı çalışmalar yapıyor. Bu kent bizim, MHP olarak, bu kente iyi yapılan her şey için teşekkür ederiz” dedi.

“REFERANDUM ÇOK ÖNEMLİ”

Referandum süreci ile ilgili olarak da konuşan Ünlü, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Milletimizi evet demeye davet edeceğiz. Evetin olduğu her yerde MHP de olacak. Bu bir devlet projesidir. Devletimizin 5 bin yıl daha bu topraklarda var olması adına bu süreç çok önemlidir. Bizim var oluş sebebi önce ülkemiz, devletimiz olan bir partiyiz” diye konuştu. Ünlü ziyareti nedeniyle Başkan Doğan’a teşekkür etti.